В Роскомнадзоре сообщили о мошенниках, пользующихся ситуацией с коронавирусом
Сегодня, 16:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В интернете активизировались мошенники, которые пользуются ситуацией со вспышкой коронавируса в России и собирают с граждан личные данные, сообщили в Роскомнадзоре.
Сюжеты: Коронавирус
По данным ведомства, злоумышленники делают массовые рассылки в соцсетях и мессенджерах с ложными рекомендациями по профилактике инфекции, при этом они просят пользователей сообщить им номера телефонов, адреса электронной почты, банковские данные.
В последующем эта информация используется для рассылки спама и хищения денежных средств. Роскомнадзор рекомендует россиянам по поводу распространения коронавируса доверять только официальным СМИ и органам власти. А также не переходить по неизвестным ссылкам с сообщениях и письмах.
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