В Роскомнадзоре сообщили о мошенниках, пользующихся ситуацией с коронавирусом

По данным ведомства, злоумышленники делают массовые рассылки в соцсетях и мессенджерах с ложными рекомендациями по профилактике инфекции, при этом они просят пользователей сообщить им номера телефонов, адреса электронной почты, банковские данные.

В последующем эта информация используется для рассылки спама и хищения денежных средств. Роскомнадзор рекомендует россиянам по поводу распространения коронавируса доверять только официальным СМИ и органам власти. А также не переходить по неизвестным ссылкам с сообщениях и письмах.