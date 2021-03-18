В «Единой России» хотят сделать поиск работы проще и удобнее

Проект закона подразумевает обновление центров занятости. Последние хотят превратить в удобные заведения, которые в первую очередь должны быть ориентированы на собственных клиентов. То есть власти создадут цифровую службу занятости россиян. Для этого используют портал «Работа в России». Работодателей, на которых работает более 25 человек, заставят публиковать на ресурс данные о вакансиях, в том числе особых рабочих местах для лиц с ограничениями по здоровью. Об этом информирует nashgorod.ru.
По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, надо расширить возможности сайта «Работа в России». Через него станут подавать заявки на обучение, подтверждать подлинность дипломов об образовании и проводить видеоинтервью.
Необходимо увеличить список лиц, нуждающихся в помощи при поиске работы. Особенно это важно для инвалидов. Работодателям, трудоустроившим маломобильного человека, предоставят налоговые льготы. Таким образом удастся избежать всех манипуляций при приеме на работу россиян с проблемами со здоровьем, пояснил Андрей Турчак.
Кроме того, члены партии огласили свое намерение включить в число тех, кому сложно самому трудоустроиться, людей младше 25 лет, окончивших высшие учебные заведения. Представители профсоюзов инициативу единороссов поддержали. В настоящее время поддержку получают лишь выпускники профессиональных технических училищ в возрасте от 18 до 20 лет, столкнувшиеся с поиском работы в первый раз.
Если идея «Единой России» будет воплощена в жизнь, то это гарантирует выпускникам первое рабочее место. Предложение соответствует приказу президента РФ Владимира Путина о помощи выпускникам вузов в трудоустройстве.
Еще партия добивается сохранения выплат официальным безработным в период прохождения ими профессионального обучения. Услуги службы занятости должны получать и самозанятые граждане. Власти разрешат заверять электронное обращение в службу занятости обычной цифровой подписью. Предоставление услуг в электронной форме упростят по максимуму.
На сайте «Единой России» сообщается, что партия внесла в нижнюю палату парламента поправки в закон о занятости 18 февраля.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова сообщила, что обсуждаться будут в том числе и меры стимулирования работодателей.
«Одно из направлений для обсуждения — меры стимулирования работодателей, которые будут принимать работников по направлению служб занятости. Это был бы большой плюс и для предприятий и организаций, и, в частности, для молодых специалистов, у которых возникли сложности с трудоустройством. В недавно принятом федеральном законе „О молодежной политике“ в числе основных направлений закреплено обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан. Сегодня важно найти компромиссное решение, для чего необходимо обсудить законопроект с экспертным сообществом и общественностью», — рассказала она.
Лидер фракции отметила важность наличия современной платформы с расширенным банком вакансий у государственной службы занятости. Это позволит гражданам решать вопросы трудоустройства онлайн.