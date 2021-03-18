В «Единой России» хотят сделать поиск работы проще и удобнее

«Одно из направлений для обсуждения — меры стимулирования работодателей, которые будут принимать работников по направлению служб занятости. Это был бы большой плюс и для предприятий и организаций, и, в частности, для молодых специалистов, у которых возникли сложности с трудоустройством. В недавно принятом федеральном законе „О молодежной политике“ в числе основных направлений закреплено обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан. Сегодня важно найти компромиссное решение, для чего необходимо обсудить законопроект с экспертным сообществом и общественностью», — рассказала она.