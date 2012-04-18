Айпад за фотожабу. Итоги конкурса подведены

Закончился конкурс на лучшую фотожабу на сайте www.1liked.ru. Среди множества участников лидерами популярности стали Антон Юдин и Эльдар Курманов. Именно они получили два обещанных айпада. Но поскольку хороших работ было много, банк решил выделить специальный поощрительный приз – еще один айпад. Его получает Екатерина Суворова.

Немного о победителях конкурса. Антон Юдин узнал о победе на пути из роддома. Теперь у Антона появился не только сын, но и айпад. Антон обслуживается в банке как частный и корпоративный клиент, занимается строительством и созданием интерактивных систем. Поздравляем!

Эльдар Курманов – студент последнего курса Уральского Политехнического Колледжа, будущий банкир, заканчивает факультет банковского дела. Выбрал такую картинку по совету друзей, голосовали за него всем колледжем. Эльдар – везунчик со стажем, постоянно выигрывает в конкурсах. О конкурсе с фотожабами узнал, когда проезжал мимо офиса Банка24.ру.

Екатерина Суворова, журналист и математик в одном лице, сделала конкурсную фотографию в Нью-Йорке. На фотожабе мы видим знаменитую Таймс-сквер.

Поздравляем всех победителей и благодарим участников!

А конкурс на «Первом лайкнутом» продолжаются. Участвуйте!