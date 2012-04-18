Отопление в квартирах тагильчан не отключат до 9 мая

Комитет по городскому хозяйству администрации Нижнего Тагила сообщает,что отключение отоплениявозможно и раньше, если в течение трех днейсреднесуточная температура воздуха будет не ниже 8 градусов. Но в любомслучае тепло отключат не ранее 9 мая. При этом, по прогнозам синоптиков,конец апреля и весь май будут жаркими.