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Отопление в квартирах тагильчан не отключат до 9 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отопление в квартирах тагильчан не отключат до 9 мая

18 апреля 2012, 08:27ОбществоОльга
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