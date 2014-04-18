Премьеры Honda на Пекинском автосалоне

Также в рамках автосалона был презентован концепт Honda Spirior. Новый автомобиль обладает хорошими динамическими характеристиками, оснащен передовыми технологиями и системами безопасности. На китайском рынке модель начнет продаваться до конца 2014 года.

Новый Honda Vezel (HR-V) также был представлен китайской публике. Компактный городской кроссовер сочетает в себе универсальность и функциональность. Серийная модель получила просторный интерьер и превосходную эргономику, благодаря использованию оригинальной технологии расположения топливного бака по центру, позволяющей компактно организовать пространство в салоне и обеспечить комфортную управляемость. Еще одним характерным преимуществом Vezel является фирменная система “Magic seats”, которая позволяет получить массу вариантов трансформации задних сидений.