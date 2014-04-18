Премьеры Honda на Пекинском автосалоне
На 13-м Международном пекинском автосалоне компания Honda представила два новых концепта. В частности, был показан концептуальный 5-дверный автомобиль модель B, предназначенный специально для китайского рынка. Новый хэтчбэк обладает футуристичным дизайном и компактными размерами.
Также в рамках автосалона был презентован концепт Honda Spirior. Новый автомобиль обладает хорошими динамическими характеристиками, оснащен передовыми технологиями и системами безопасности. На китайском рынке модель начнет продаваться до конца 2014 года.
Новый Honda Vezel (HR-V) также был представлен китайской публике. Компактный городской кроссовер сочетает в себе универсальность и функциональность. Серийная модель получила просторный интерьер и превосходную эргономику, благодаря использованию оригинальной технологии расположения топливного бака по центру, позволяющей компактно организовать пространство в салоне и обеспечить комфортную управляемость. Еще одним характерным преимуществом Vezel является фирменная система “Magic seats”, которая позволяет получить массу вариантов трансформации задних сидений.
А третье поколение Honda Fit (Jazz), премьера которого состоялась в начале года в Детройте, поступит в продажу на рынок Китая уже к концу мая 2014 года.