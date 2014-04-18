Ремонт потолка: выбираем оптимальный вариант отделки

В большинстве случаев приходиться испытывать трудности в процессе выбора отделочных материалов, поскольку строительный рынок насыщен весьма разнообразной продукцией, которая отличается ценой, качеством и внешними параметрами. Поэтому предварительно стоит ознакомиться с самыми популярными видами отделки для потолков.

Среди привлекательных бюджетных материалов представляют интерес клеевые потолки, для создания которых используются стиропоровые плитки. Этот материал может быть рифленым и гладким, он превосходно моется и хорошо окрашивается водоэмульсионными красками. Кроме того, процесс отделки не потребует специальных навыков и оборудования - достаточно купить обычный клей ПВА и запастись терпением. Недорого обойдется и подвесной потолок, главное достоинство которого заключается в том, что крепится он к специальному каркасу. Эта особенность позволяет замаскировать электропроводку и все неровности. Правда, обустраивая такой потолок, нельзя забывать о достаточной вентиляции.

Сегодня лидерами популярности признаны потолочные панели, которые также не требуют предварительной подготовки поверхности потолка. Монтирование легких конструкций не занимает много времени, а сам материал отличается демократичной стоимостью. Декоративные панели обладают хорошей прочностью и могут прослужить десятки лет. Но больше всего привлекает этот материал своими эстетическими характеристиками. Учитывая разнообразие цвета, фактур и формы, можно из таких панелей создавать потрясающие шедевры дизайнерского искусства собственными руками.

Не менее популярны сейчас кассетные потолки, представляющие собой довольно сложную конструкцию из специальных плит, которые производятся из прессованной стекловаты. Данные изделия различаются по рельефу и фактуре, но устанавливаются так же просто, как конструкции из декоративных панелей. Кстати, демонтировать такой потолок тоже очень легко.

К более сложным и затратным конструкциям относятся любимые многими натяжные потолки. Но их установка невозможна без профессиональной поддержки. Еще одним хорошим вариантом считаются подшивные потолки, позволяющие создавать криволинейные поверхности.