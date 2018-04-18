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Певица Лолита пришла в восторг от животных Нижнетагильского цирка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Певица Лолита пришла в восторг от животных Нижнетагильского цирка

18 апреля, 16:40Общество
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