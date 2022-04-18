Стоимость аренды жилья в России начала снижаться на фоне упавшего спроса

Стоимость аренды жилья в России начала снижаться на фоне упавшего спроса
Стоимость аренды жилья в России начала снижаться на фоне упавшего спроса
Сегодня, 01:11ОбществоФото: pxhere.com
В России возрос объем предложений о долгосрочной аренде на 18–30%. Из-за конкуренции за арендаторов собственники недвижимости начали активно использовать скидки.

Как пишет издание infox.ru, теперь собственники недвижимости соглашаются разбивать депозит на несколько месяцев, чтобы клиенту не пришлось собирать всю сумму сразу. Кроме того, арендодатели готовы пускать съемщиков с животными, а также отказаться от дискриминации по полу. Они готовы пересмотреть и прочие требования, которые до этого становились препятствием для совершения сделок.

По данным «Циан.Аналитики» в апреле 2022 года аренда однокомнатной квартиры в среднем составляла 19,9 тысячи рублей, двухкомнатной — на 10 тысяч дороже. Относительно марта цены по этим двум позициям снизились на 3% и 4% соответственно.

По мнению директора департамента аренды компании «Этажи» Ольги Павлиновой, нынешнюю обстановку на рынке недвижимости можно охарактеризовать как хаотичную. На рынке арендных услуг появились новые собственники, которые слабо ориентируются в ценах. В итоге одни устанавливают «космические цены», а другие наоборот занижают. В результате, весь рынок сейчас лихорадит, а стоимость аренды практически идентичных квартир могут отличаться на 15-20%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы