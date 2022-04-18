Стоимость аренды жилья в России начала снижаться на фоне упавшего спроса

Как пишет издание infox.ru, теперь собственники недвижимости соглашаются разбивать депозит на несколько месяцев, чтобы клиенту не пришлось собирать всю сумму сразу. Кроме того, арендодатели готовы пускать съемщиков с животными, а также отказаться от дискриминации по полу. Они готовы пересмотреть и прочие требования, которые до этого становились препятствием для совершения сделок.