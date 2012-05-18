Компания Bridgestone решила делать шины из российских одуванчиков
Американское отделение шинной компании Bridgestone провело исследование по поиску растительных культур, которые можно было бы в промышленном масштабе использовать для получения каучука, пригодного для производства покрышек. Таким растением оказались российские одуванчики (ботаническое название Taraxacum kok-saghyz), говорится в пресс-релизе фирмы. «Мы знаем о более чем 1200 видах растений, из которых теоретически можно получать каучук.
Однако нам было необходимо растение, способное на самом деле предоставить сырье того качества и количества, которое необходимо для обеспечения потребностей нынешнего шинного рынка», – заявил руководитель исследовательского центра Bridgestone Хироси Моури. По его словам, таким растением оказались именно одуванчики, при этом каучук можно получить почти из любых его видов. Однако наибольшее количество вещества содержится именно в российских одуванчиках. Летом текущего года компания Bridgestone намерена провести дополнительные эксперименты с российскими одуванчиками, а в 2014 году начать полномасштабные исследования. Сейчас в США также исследуется возможность промышленного получения каучука из кустарника гваюла. На данный момент основным источником каучука в промышленности является дерево гевея.
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