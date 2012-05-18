По вопросам феномена Гарри Поттера прошла международная конференция
18 мая 2012, 14:09ОбществоВалерия Лошкарева
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В Великобритании сегодня завершится первая международная конференция, посвященная книгам Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.
Конференция организована в старейшем университете Шотландии Сент-Эндрюс. В ней приняли участие более 60 исследователей из разных стран мира. Они представили доклады об идолопоклонстве в сказках о Гарри Поттере, вопросах осознания британцами своей идентичности, влиянии творчества Льюиса Кэролла и Джона Толкиена на формирование писательницы Джоан Роулинг, пишет «Газета.Ру».
Сегодня, 18 мая, состоится торжественное закрытие конференции. Представленные доклады опубликуют в научных журналах.
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