По вопросам феномена Гарри Поттера прошла международная конференция

Конференция организована в старейшем университете Шотландии Сент-Эндрюс. В ней приняли участие более 60 исследователей из разных стран мира. Они представили доклады об идолопоклонстве в сказках о Гарри Поттере, вопросах осознания британцами своей идентичности, влиянии творчества Льюиса Кэролла и Джона Толкиена на формирование писательницы Джоан Роулинг, пишет «Газета.Ру».