OSCO-VILLAGE – элитный коттедж «под ключ»

Если верить социологическим исследованиям, то за несколько последних лет жители Санкт-Петербурга, что имеют финансовую возможность, все чаще высказывают желание приобрести элитную недвижимость за пределами огромного мегаполиса и переехать туда на основе постоянного проживания.

К тому же передовые строительные компании сегодня способны полностью удовлетворить потребности даже самых требовательных петербуржцев, и это достаточно заметно по постоянно и быстро растущим коттеджным поселкам элит-класса.

OSCO-VILLAGE – один из самых особых элитных коттеджных поселков, что дает наибольшее количество преимуществ. Это клубная жизнь премиум класса на лоне природы, в окружении леса и удивительной красоты холмов и озер.

Строительная компания, что возводит жилье уровня премиум, неспроста расположила свои элитные коттеджи в Ленинградской области во Всеволожском районе, так как именно он считается одним из самых респектабельных и экологически чистых мест, что является одним из преимущественных факторов для покупателей элитной недвижимости за городом.

К тому же поселок расположился недалеко от Северной столицы России, всего в 5 км. от города, рядом с одной из крупнейших транспортных развязок Кольцевой дороги.

Помимо идеальной экологии и солидности проживания здесь, компания-застройщик предлагает и такие преимущества при решении купить коттедж во Всеволожском районе СПб: