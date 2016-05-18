OSCO-VILLAGE – элитный коттедж «под ключ»
Покупка загородной недвижимости – выгодное вложение денег. Если вы хотите купить элитный дом, вам стоит обратиться к специалистам компании OSCO-VILLAGE. Преимущества сотрудничества.
Если верить социологическим исследованиям, то за несколько последних лет жители Санкт-Петербурга, что имеют финансовую возможность, все чаще высказывают желание приобрести элитную недвижимость за пределами огромного мегаполиса и переехать туда на основе постоянного проживания.
К тому же передовые строительные компании сегодня способны полностью удовлетворить потребности даже самых требовательных петербуржцев, и это достаточно заметно по постоянно и быстро растущим коттеджным поселкам элит-класса.
OSCO-VILLAGE – один из самых особых элитных коттеджных поселков, что дает наибольшее количество преимуществ. Это клубная жизнь премиум класса на лоне природы, в окружении леса и удивительной красоты холмов и озер.
Строительная компания, что возводит жилье уровня премиум, неспроста расположила свои элитные коттеджи в Ленинградской области во Всеволожском районе, так как именно он считается одним из самых респектабельных и экологически чистых мест, что является одним из преимущественных факторов для покупателей элитной недвижимости за городом.
К тому же поселок расположился недалеко от Северной столицы России, всего в 5 км. от города, рядом с одной из крупнейших транспортных развязок Кольцевой дороги.
Помимо идеальной экологии и солидности проживания здесь, компания-застройщик предлагает и такие преимущества при решении купить коттедж во Всеволожском районе СПб:
- дома выполнены в эксклюзивном и единственном для всей России стиле фахверк, что был выбран застройщиком преимущественно из-за его удивительной энергоэффективности, обогреть и поддерживать тепло в помещении данного стиля гораздо дешевле, по сравнению с деревянным или каменным;
- качество и современность строительных технологий и использованных строительных и отделочных материалов, что полностью отвечают международным нормам и стандартам качества;
- наличие индивидуально подведенных к каждому из коттеджей систем инженерии и коммуникации, а также собственной котельной;
- безопасность: вся территория данного коттеджного комплекса охраняемая, попасть на нее можно, лишь миновав пропускной пункт, территория ограждена забором, по периметру находятся современные видеосистемы, что все время фиксируют происходящие действия на общественной территории и внутренних дорогах;
- дома уже находятся в готовом состоянии и предназначены к заселению, кроме того, въезжая в них, у вас не возникнет необходимость вести какие-то ремонтные или отделочные работы, так как сдача объекта происходит «под ключ».