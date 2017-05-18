Родители воспитанников кадетского корпуса в Екатеринбурге вынуждены сами делать ремонт (ФОТО)

Внутри зданий – плесень, появившаяся от сырости. Отопительное оборудование давно требует замены, поэтому в учреждении холодно. Родители многократно обращались и к руководству кадетского корпуса, и в министерство образования Свердловской области.

Всегда им объясняли, что деньги на эти нужды не выделяются. Только в этом году в министерстве пообещали выделить 1,5 миллиона рублей на ремонт учебного корпуса, общежития, стадиона и спортзала.

Мама одного из кадетов рассказала, что родители были вынуждены сложиться по 10 000 рублей и выполнить некоторые работы сами. Они поменяли линолеум, сантехнику, обои, побелили потолки.

В спортзале кадетского корпуса нет самых простых спортивных снарядов, протекает крыша, на стадионе отсутствуют покрытие и даже ворота.

В таком состоянии находилось общежитие до ремонта, который родители кадетов сделали своими силами.

Минобр также обещает заменить систему отопления в общежитии, где проживают будущие спасатели.