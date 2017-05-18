Тагильчанку с 2 маленькими детьми выселяют из квартиры за давно выплаченный долг бывшего мужа (ФОТО, ВИДЕО)

Семья, состоящая из матери и двух детей в возрасте 2 и 8 лет, проживает в Дзержинском районе. История началась ещё в конце 90-х годов, когда муж Ларисы взял заём в размере полутора тысяч долларов США на развитие своего бизнеса.

Алексей открыл магазин и занял деньги на развитие бизнеса. Единственным условием заимодавца П. было подписание нами договора о том, что муж, якобы, получил от него деньги за нашу квартиру рассказала редакции TagilCity.ru Лариса.

Через 3 года закончился срок действия этой доверенности.

К этому времени Алексей выплатил часть долга. Но П. потребовал вторую доверенность, а Алексей продолжил отдавать деньги по 15 и по 30 тысяч. Однако, надеясь на порядочность П., муж не фиксировал каждую сумму. Потом П. пропал, как оказалось, он был в федеральном розыске. В 2015 году к нам в квартиру постучали судебные приставы и объявили мне, что квартира продана поделилась историей тагильчанка.

Деньги были давно возвращены, и никто не предполагал такого развития событий.

Женщина обратилась за помощью к юристам, но время уже было упущено. Если бы она знала заранее о сделке по продаже, то могла обратиться в правоохранительные органы с заявлением о защите своих прав. Сейчас срок привлечения этих людей к уголовной ответственности истёк, поэтому они и постучались к ней спустя 10 лет поясняет юрист выселяемой тагильчанки.

Подтвердить, что деньги выплачивались, в гражданском судопроизводстве невозможно, так как письменных доказательств тому нет. Но в уголовном – возможно: свидетели о возврате могут быть допрошены только в уголовном судопроизводстве. В гражданском их показания не имеют значения.

Мы ставили вопрос о признании сделок мнимыми, о том, что не продавали квартиру, и нам об этом ничего не было известно. Тот человек просто переписал на другое лицо эту квартиру. Как он мог её купить, если квартиры никогда не видел, ключей от неё не получал, собственников не знает и идет с иском в суд только через 11 лет? -- объясняет юрист.

Расходы на содержание квартиры всё это время оставались на Ларисе.

Мне удалось узнать, что квартира была продана другому человеку. Покупатель М. ни разу не посмотрел эту квартиру и ни разу не появлялся у нас. До меня дошли сведения, что М. – партнёр П. Также удалось узнать, что П. продал эту квартиру в 2004 году за 250 тысяч рублей. Даже судья интересовался у П., почему с 2004 по 2015 годы не объявлялись ни П., ни М. отмечает Лариса.

Срок давности для привлечения к ответственности прошёл, и это серьёзно осложняет дело.

Мы можем обжаловать решение в рамках гражданского судопроизводства, но сейчас оно вступило в силу и должно быть исполнено. В уголовном судопроизводстве, на сегодняшний день, проверка проводится, Свидетели подтверждают возврат денежных средств и готовы дать показания в любой момент поясняет юрист.

Лариса понимала, что подписывала, но, раз деньги возвращались и условия займа выполнялись, то она не думала о таких последствиях.

Проблема в том, что они должны были отозвать доверенность. Это можно было сделать через нотариуса. Но они юридически этого не понимали комментирует правозащитник.

Супруг говорит: «Если бы перед фактом поставили, что за долги продадут квартиру, то сам её бы продал». По последней расписке у него долг в 82 тысячи, а квартира стоит не менее полумиллиона говорит Лариса.

Суд в данной ситуации считает, что они должны были знать свои права или проконсультироваться.

В указанном случае ситуация выглядит как мошенничество, обман или злоупотребление доверием со стороны П.: он получил с людей двойную-тройную выплату займа и завладел квартирой. Сейчас без решения правоохранительных органов в отношении П. доказать обман невозможно.Лариса уже сегодня может остаться и останется без денег и без квартиры на улице с маленькими детьми подтверждает юрист.

Наша ошибка может быть и в том, что мы не заверили ни одну сумму. Но свидетели того, что Алексей выплатил долг – есть говорит Лариса.

Ситуация тревожна именно тем, что в судебной практике стало обыденным выселение женщин с детьми, а привлекаемые к судебному производству органы опеки заявляют, что исковые требования обоснованы. Пугает то, что они не пытаются отстаивать интересы детей. Если они понимают, что юридически требования законны, то могут просить суд тщательно разобраться в этом деле, всё перепроверить и вынести решение в пользу несовершеннолетних. Виноваты родители, а дети теперь отвечают за их ошибки.

Правильно это или нет - решать должен суд, а люди должны понимать, что они подписывают. Но Лариса Николаевна уж точно не хотела продавать квартиру добавляет юрист.