Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Ходьба по лестницам полезна»: в тагильской поликлинике отключены на ремонт оба лифта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Ходьба по лестницам полезна»: в тагильской поликлинике отключены на ремонт оба лифта

18 мая, 13:40Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»