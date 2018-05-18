«Ходьба по лестницам полезна»: в тагильской поликлинике отключены на ремонт оба лифта

Пожилые пациенты столкнулись с неудобствами посещения поликлиники по улице Окунева в Нижнем Тагиле. В больнице идет ремонт, замена двух лифтов ведется одновременно. Ими регулярно пользовались больные, которые не в состоянии подняться на верхние этажи. Здание поликлиники насчитывает пять этажей, а для маломобильных пациентов лифт стал единственным средством передвижения с этажа на этаж. По словам тех, кто посещает процедуры ежедневно, подъемы и спуски по лестницам только усугубляют состояние здоровья.

В мае участковый врач мне назначил курс лечения, в том числе и курс инъекций для нормализации давления, а процедурный кабинет в поликлинике находится на третьем этаже. Всегда пользовалась лифтом, но посетив очередной раз поликлинику, увидела, что оба лифта закрыты на ремонт. Неужели нельзя было отремонтировать лифты по очереди рассказала пожилая пациентка.

Лифты находятся в противоположных концах здания. Присутствие ремонта видно на каждом этаже, возле дверей лифта находятся стройматериалы и инструмент. Рядом повешены объявления с предупреждением о ремонте и извинениями за доставленные неудобства.

Редакция TagilCity.ru связалась с руководством поликлиники на Вагонке. Как сообщила заместитель главврача Марианна Дурова, оба лифта отключены одновременно намеренно, чтобы не скапливалась очередь возле одной из работающих кабин.

Да действительно, в нашем учреждении сейчас идет замена обоих лифтов одновременно. Роли бы не сыграло, если бы ремонтировали сначала один лифт, потом второй. У работающего лифта постоянно собиралась бы очередь больных, которые так же бы стояли и возмущались сообщила зам. главврача.

Заместитель главного врача пояснила, что сроки окончания ремонтных работ ей неизвестны.

Я вам не могу сказать какие сроки сдачи, вся эта информация прописана в контракте. У нас по этому вопросу есть зам. главврача по АХЧ, есть завхоз, они все это и контролируют. Я сама также контролирую процесс работы пояснила Марианна Дурова.

По данным из «Госконтракта», победителем аукциона на проведение ремонтных работ в поликлинике стало ООО «Промэнерго», стоимость контракта около 3,5 млн. рублей. По условиям контракта подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по замене лифтового оборудования в срок до 6 июля 2018 года.

Пациенты в возрасте, которые посещают поликлинику каждый день при прохождении курса лечения, говорят о том, что подъемы и спуски по лестнице даются им с трудом.

Лечусь от давления. Пока нахожусь туда и обратно с этажа на этаж, давление снова подскакивает. Вот и все лечение. После него только хуже становится. Я не одна такая, пожилым очень тяжело без лифта. Чтобы подняться в процедурный кабинет, приходится несколько раз останавливаться, отдыхать, восстанавливать дыхание. Ремонт, конечно, хорошо, но и о людях подумать надо. Можно было бы по очереди ремонтировать, а не одновременно поделилась тагильчанка.

Медперсонал поликлиники, в свою очередь, считает, что пациентам нужно двигаться, а ходьба по лестницам полезна в качестве профилактики заболеваний.

Права пациентов мы абсолютно не нарушаем, никого не ущемляем. Я хочу сказать что пациентам даже нужно двигаться. Одна из профилактики болезней - это и есть ходьба по лестницам. А к тем пациентам, которые не могут ходить - к ним выезжают на дом и делают инъекции наши медсестры. Ведь на третий то этаж подняться - не так уж и далеко пояснила заведующая.

Однако, пожилые пациенты поликлиники продолжают испытывать неудобства при передвижении по зданию поликлиники.