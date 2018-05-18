Свыше 10 млн руб. выделено на благоустройство кладбища «Центральное» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле будет проведено благоустройство на главном городском кладбище. Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость лота составляет 10,1 млн рублей. Аукцион инициирован администрацией Нижнего Тагила, крайний срок подачи заявок – 4 июня 2018 года. Аукцион состоится 8 июня 2018 года.

Согласно техзаданию, подрядчик должен провести работы по расширению Мемориала Славы, что включает в себя укладку тротуарной плитки и устройство щебеночного покрытия. Также в перечне необходимых работ значится устройство секторов одиночных захоронений, организация секторов захоронения мусульман, устройство асфальтобетонных и щебеночных покрытий.

На кладбище будут проведены работы по ремонту автомобильной дороги и общему благоустройству. В частности подрядчик должен организовать зоны отдыха для посетителей кладбища «Центральное», установить ограждения, площадку для сбора мусора, поставить на въезде шлагбаум, разместить на кладбище скульптуры малых форм.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в 2017 году был определен подрядчик для содержания кладбищ.

Кому принадлежит похоронный бизнес в Нижем Тагиле?