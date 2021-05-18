Новый прокурор Свердловской области утвержден на должность в Совете федерации РФ

Совет Федерации одобрил кандидатуру Бориса Александровича Крылова, государственного советника юстиции третьего класса, в качестве прокурора Свердловской области. Обсуждение кандидатур прокуроров в некоторых регионах России транслировалось на сайте Совета Федерации.
Окончательное решение будет озвучено в среду, 19 мая на очередном пленарном заседании Совфеда.
Свою трудовую деятельность Борис Крылов начинал в прокуратуре Томска в качестве следователя. В 2005 году он стал прокурором Томского района, проработав в этой должности 10 лет.
В 2016 году Крылов был назначен первым заместителем прокурора Хакасии, а в 2019 году — первым заместителем прокурора Новосибирской области. Эту должность он занимает в данный момент.
Напомним, прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, занимавший должность с 2011 года, ушел в отставку в начале марта 2021 года.