Прибыль «РОСНАНО» за 1 квартал 2021 года выросла почти в 37 раз

Прибыль АО «РОСНАНО» за первый квартал 2021 года составила 6,1 млрд рублей, что свидетельствует о росте в 37,6 раза.

Выручка за этот же период составила 15 миллиардов рублей, размер валовой прибыли — более 9 миллиардов. В аналогичный период 2020 года выручка и валовая прибыль составляли чуть меньше миллиарда, сообщает newsnn.ru. Стоит отметить, что более чем в два раза увеличились поступления от активов инвестиционного портфеля компании. Показатель равен 16,1 млрд рублей против 7,3 млрд за тот же период прошлого года. Такой финансовый результат связан в первую очередь с эффективной слаженной работой нового коллектива, которому удалось закрыть ряд сделок. Кроме того, важным фактором повышения размера прибыли стало снижение управленческих расходов на 39%. Заместитель председателя правления по экономике и финансам УК «РОСНАНО» Максим Сахаров отметил, что сегодня в приоритетах компании — реализация инвестиционных проектов. «Сейчас компания сосредоточена на повышении стоимости активов текущего портфеля с горизонтом выхода 18-36 месяцев и реинвестированием средств в новые перспективные проекты deep tech, которые помогут поднять капитал», — заявил Сахаров. По его словам, первоочередные цели компании — повышение эффективности и снижение затрат. Кроме того, «РОСНАНО» намерено сохранять практику образовательных программ для сотрудников и повышение их квалификации.

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