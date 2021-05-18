Стали известны "серые" схемы мэра Зеленоградска Сергея Кошевого

При этом сообщается, что, согласно документам, временными или постоянными владельцами стали хорошие знакомые Кошевого.
Журналисты “Новых известий” провели расследование, в ходе которого выяснилось, что друг и юрист главы Зеленоградска Александр Лопатко в 2014 году получил в аренду участок на первой линии площадью в 5 гектаров стоимостью 416 миллионов рублей. Впоследствии он передал права на владение землей ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ КБГАЗ», бенефициаром которого стал в 2017 году.
Годом ранее 12 соток земли в поселке Кузнецкое отошли Светлане Алексиной – местной предпринимательнице, главе компании «ЛАГОМ КД», получавшей выгодные контракты от краевых Минкульта и Минтуризма. Авторы расследования отмечают, что участки, более удаленные от моря, были отданы в пользование за 200 и 400 тысяч рублей.
Еще один объект заинтересовал репортеров – это участок (39:05:010326:311), принадлежащий Кристине Левиной, дочери соучредителя Союза грузоперевозчиков Калининградской области Игоря Матюшина. На этой земле сейчас развернулось строительство: жилой комплекс «Атлантис» возводит государственная компания «ДОМ.РФ». А вот финансирование вместе с партнерами осуществляет Никита Кошевой – сын мэра Зеленоградска. Речь идет о двух займах на 15 млн рублей до марта 2021 года. Есть предположение, что займы являются фиктивными, а средства назначены для получения разрешения от властей о постройке жилого комплекса.
Также на Левину оформлен и другой скандальный участок (39:05:010326:14). Ранее на нем были ветхие постройки, которые должны были продать с аукциона. В итоге участок за символические несколько миллионов продали дочери Матюшина, который является давним партнером Никиты Кошевого.
Отмечается, что мэр не оплачивает аренду участков, выделенных родным и приближенным. В этой связи в список неплательщиков попали связанные компании: ООО «Стройинвест», ООО «Свинокомплекс Приморский» и ООО «Строительная компания «Запад-Строй» - все эти объекты связаны с фамилиями Кошевого и Лопатко.