Стали известны "серые" схемы мэра Зеленоградска Сергея Кошевого

Еще один объект заинтересовал репортеров – это участок (39:05:010326:311), принадлежащий Кристине Левиной, дочери соучредителя Союза грузоперевозчиков Калининградской области Игоря Матюшина. На этой земле сейчас развернулось строительство: жилой комплекс «Атлантис» возводит государственная компания «ДОМ.РФ». А вот финансирование вместе с партнерами осуществляет Никита Кошевой – сын мэра Зеленоградска. Речь идет о двух займах на 15 млн рублей до марта 2021 года. Есть предположение, что займы являются фиктивными, а средства назначены для получения разрешения от властей о постройке жилого комплекса.