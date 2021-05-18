Стали известны "серые" схемы мэра Зеленоградска Сергея Кошевого

Стали известны "серые" схемы мэра Зеленоградска Сергея Кошевого
Стали известны "серые" схемы мэра Зеленоградска Сергея Кошевого
Сегодня, 21:31ОбществоФото: pixabay.com
Глава администрации МО «Зеленоградский городской округ» Сергей Кошевой продал или сдал в длительное пользование огромные участки на первой линии побережья. Площадь земель исчисляется десятками гектаров.

При этом сообщается, что, согласно документам, временными или постоянными владельцами стали хорошие знакомые Кошевого.

Журналисты “Новых известий” провели расследование, в ходе которого выяснилось, что друг и юрист главы Зеленоградска Александр Лопатко в 2014 году получил в аренду участок на первой линии площадью в 5 гектаров стоимостью 416 миллионов рублей. Впоследствии он передал права на владение землей ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ КБГАЗ», бенефициаром которого стал в 2017 году.

Годом ранее 12 соток земли в поселке Кузнецкое отошли Светлане Алексиной – местной предпринимательнице, главе компании «ЛАГОМ КД», получавшей выгодные контракты от краевых Минкульта и Минтуризма. Авторы расследования отмечают, что участки, более удаленные от моря, были отданы в пользование за 200 и 400 тысяч рублей.

Еще один объект заинтересовал репортеров – это участок (39:05:010326:311), принадлежащий Кристине Левиной, дочери соучредителя Союза грузоперевозчиков Калининградской области Игоря Матюшина. На этой земле сейчас развернулось строительство: жилой комплекс «Атлантис» возводит государственная компания «ДОМ.РФ». А вот финансирование вместе с партнерами осуществляет Никита Кошевой – сын мэра Зеленоградска. Речь идет о двух займах на 15 млн рублей до марта 2021 года. Есть предположение, что займы являются фиктивными, а средства назначены для получения разрешения от властей о постройке жилого комплекса.

Также на Левину оформлен и другой скандальный участок (39:05:010326:14). Ранее на нем были ветхие постройки, которые должны были продать с аукциона. В итоге участок за символические несколько миллионов продали дочери Матюшина, который является давним партнером Никиты Кошевого.

Отмечается, что мэр не оплачивает аренду участков, выделенных родным и приближенным. В этой связи в список неплательщиков попали связанные компании: ООО «Стройинвест», ООО «Свинокомплекс Приморский» и ООО «Строительная компания «Запад-Строй» - все эти объекты связаны с фамилиями Кошевого и Лопатко.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы