В России будет введен единый сигнал оповещения о любых ЧС

В МЧС сообщили, что теперь для оповещения обо всех чрезвычайных ситуациях будет использован единый сигнал — «Внимание всем!».

Как сообщает 360tv.ru, единый сигнал будет сопровождаться включением сирен и голосовым сообщением о том, что случилось и как действовать гражданам. Раньше сигналов о ЧС было несколько: «Воздушная тревога!», «Угроза катастрофического затопления!», «Радиационная опасность!», «Химическая тревога!». В МЧС пришли к выводу, что запомнить все типы сигналов будет довольно сложно, поэтому решили ввести один для всех случаев, с обязательной дополнительной информацией. Сообщается, что при трансляции через громкоговорители сигнала «Внимание всем!» необходимо будет прослушать информацию о необходимых действиях. Для этого можно включить телевизор или радиоприемник, а также позвонить на номер 112.

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