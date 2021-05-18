Закон об аттестации экскурсоводов приняли депутаты Свердловского ЗакСо

Закон об аттестации экскурсоводов приняли депутаты Свердловского ЗакСо
Закон об аттестации экскурсоводов приняли депутаты Свердловского ЗакСо
Сегодня, 17:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Закон об обязательной аттестации гидов и экскурсоводов в регионе приняло Законодательное собрание Свердловской области.

Документ был принят в третьем чтении. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года. «За» проголосовало большинство депутатов, пишет «Областная газета».

Напомним, 11 мая сообщалось о законопроекте, по которому для гидов, гидов-переводчиков и экскурсоводов будет создана аттестация, по итогам которой они будут внесены в единый федеральный реестр. За сдачу экзамена гидам будет вручаться нагрудный знак. За работу без разрешения экскурсоводы могут быть оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей (для физических лиц) и до 30 тысяч рублей (для юридических лиц).

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