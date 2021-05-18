Закон об аттестации экскурсоводов приняли депутаты Свердловского ЗакСо

Напомним, 11 мая сообщалось о законопроекте, по которому для гидов, гидов-переводчиков и экскурсоводов будет создана аттестация, по итогам которой они будут внесены в единый федеральный реестр. За сдачу экзамена гидам будет вручаться нагрудный знак. За работу без разрешения экскурсоводы могут быть оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей (для физических лиц) и до 30 тысяч рублей (для юридических лиц).