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Депутаты готовы смягчить наказание за выезд на встречную полосу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты готовы смягчить наказание за выезд на встречную полосу

19 июня 2012, 05:42ОбществоРОман БОТов
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