Депутаты готовы смягчить наказание за выезд на встречную полосу

Сейчас, в действующей редакции КоАПа санкция за выезд на встречку варьируется в зависимости от маневра, который совершает водитель. Разворот или поворот налево, карается штрафом 1-1,5 тыс. руб. Если же водитель выехал на дорогу с односторонним движением, то он может быть оштрафован на сумму 5 тыс. руб. либо лишен прав на срок до полугода. И, наконец, если машина выехала на встречную полосу для обгона, то водитель лишается прав на срок от четырех до шести месяцев (если же нарушение зафиксировано на автоматическую камеру, то взимается штраф 5 тыс. руб.). Вместо лишения прав Вячеслав Лысаков предложил ввести штраф 4 тыс. руб., а вот за повторное нарушение лишать прав на срок до полугода. Против законопроекта выступили ГИБДД и правительство РФ. В отрицательном отзыве чиновники указали, что, несмотря на то что действующая санкция довольно жестка, количество дел за выезд на полосу встречного движения по-прежнему очень велико: в 2011 году их было заведено около 250 тысяч. Согласно предварительному плану работы Госдумы, законопроект может быть принят в первом чтении уже в эту пятницу, 22 июня. По мнению Вячеслава Лысакова, решение о наказании водителя будет принимать суд с учетом всех обстоятельств нарушения. С появлением суда и возможности отделаться штрафом взяткоемкость нарушения снизится, считает депутат.