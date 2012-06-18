Обучение в Турции: перспективы и существующие проблемы

Одним из самых престижных университетов Турции считается Билкент: он устроен по американскому принципу. Данное заведение платное и одно из самых престижных в стране. Также имеются ВУЗы в Стамбуле, их там более двадцати, в Анкаре, поэтому в Турцию приезжают многие студенты, чтобы пройти обучение.

К примеру, три года назад Турция ввела в свои программы АР Крым. Данная программа предусматривает обучение только тюркских народностей. Тесты для абитуриентов, которые хотят получить образование в Турции, готовятся в Анкаре. Задачей будущего студента является знание общешкольных дисциплин, по которым даются вопросы. Ежегодно содержание вопросов меняется, и такие испытания абитуриент должен проходить за полтора часа. Известно, что Турция посылает своих экспертов в другие страны для разработки тестов.

Студенты, которые уже прошли тестирование, имеют право обучения в течение восьми месяцев в подготовительном институте. Они должны выучить турецкий язык и по окончании этих курсов получить диплом, дающий право преподавать язык в странах СНГ. Также известно, что Турция выделила для школ с крымско-татарским языком 12 мест для учителей.

В посольстве каждой страны, которая входит в программу обучения Турции, существует единица, отвечающая за вопрос образования своих граждан в этой же стране. Будущие студенты могут проходить специальную подготовку, к примеру, там, где проходят курсы английского языка в спб и других странах.

Важно отметить, что отбор иностранных студентов в университеты Турции осуществляется только делегированной организацией OSYM. Это центр отбора и зачисления студентов, поэтому конкуренция здесь довольно высокая.

На момент подачи документов в турецкий ВУЗ, студент уже должен пройти курс обучения и иметь образовательный уровень, который соответствовал бы уровню лицея в Турции.

Обучение в турецких ВУЗах ведется, как правило, на государственном языке, поэтому студент должен обязательно владеть турецким, иначе ему придется тяжело. В том случае, если студент начинает свое обучение и при этом не знает языка, то ему дается отсрочка на год, чтобы выучить турецкий язык, затем он имеет право продолжить обучение.