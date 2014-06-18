Разумный подход

Однако «потепление» конца восьмидесятых годов, когда появились первые легальные «перестроечные» кооперативы, дало толчок к изменению сознания. Современная молодежь, воспитанная в новых условиях, совершенно по-другому относится к процессу труда и трудоустройства. Молодые люди чаще всего представляют себя владельцами и руководителями собственных фирм и предприятий, чем работающими «на дядю».

Демократические процессы, происходящие в стране, позволяют каждому желающему реализовывать свои амбиции и силы. Юноши и девушки сегодня более легко рождают идеи или подхватывают начинания таких же пытливых умов из других стран. И многим из них кажется, что для восхождения на Олимп нужен только начальный или стартовый капитал, что их идеи и оптимизм способны положить к ногам весь мир. Но в действительности эта кажущаяся проблема решается легче всего путем банковского кредитования или получения гранта.

Каждый мало-мальски знающий историю человек, помнит, что прежде чем вступить в бой любой военачальник изучал поле битвы, проводя так называемую рекогносцировку. Взвесив все «за» и «против», оценив ситуацию и собственные силы, он принимал решение о том, вступать в бой или занимать оборону. Вот этот момент - изучение «поля боя», на котором будущие бизнесмены собираются одерживать победы, большинство молодых предпринимателей упускает из виду. Профессионально подготовленный опрос потребителей от компании «BCGroup» поможет вам определить потребность в товаре или услуге, предполагаемых вами к выпуску на рынок.

Опросы, исследования и анализ рынка - это своеобразная рекогносцировка, изучение сильных и слабых сторон конкурентов, потребность в вашей продукции на потребительском рынке, уровень цен и ориентировочная рентабельность задуманного предприятия. Некоторые, конечно, рассчитывают на особую удачу и счастливую звезду, но выход на рынок экономических отношений - это не рулетка, тут одной удачи мало. Только трезвый просчет ситуации, только скрупулезный анализ и тщательное взвешивание всех аргументов должны повлиять на ваше решение.

Сбор подобной информации, ее анализ всегда лучше поручать опытным компаниям, имеющим представительства не только в вашем регионе. Нужно учитывать также вариант, при котором из соседнего региона на ваш рынок попадет такой же продукт, как и у вас, но на более выгодных условиях. Более того, чем «объемнее» компания, тем больше в ней работает специалистов, а значит, изучение и анализ не будет однобоким и неконкретным.