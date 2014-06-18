Режиссеров скандального фильма «Дети 404» вызвали в прокуратуру

Куров и Лопарев являются авторами скандального документального фильма «Дети 404» о состоящих в одноименном сообществе в социальных сетях молодых людях-гомосексуалистах. Премьера фильма состоялась в апреле 2014 года, ее попытались сорвать активисты «Национал-освободительного движения России», пишет издание «Русская планета».

У них были традиционные плакаты: «Содом вон из России». Стоял очень смешной человек с плакатом «Садомия вон из России» рассказал русской службе «Би-би-си» один из организаторов показа Михаил Ратгауз.

Напомним, на организатора самого сообщества Елену Климову в суд подавал депутат Санкт-Петербургского законодательного собрания Владимир Милонов. В феврале суд в Нижнем Тагиле решил, что в деятельности сообщества нет пропаганды гомосексуализма и прекратил производство в отношении Климовой.