Жители Вагонки третий день в ожидании автобуса №22. Безрезультатно
18 июня 2014, 10:05Общество
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В редакцию TagilCity.ru обратилась пользовательница Алена, рассказавшая о том, что практически ежедневно она добирается с Вагонки до педакадемии. Для удобства всегда пользуется маршрутом №22, это автобус большой вместимости. Однако вот уже третий день транспорта нет.
Журналист TagilCity.ru обратился на предприятие, которое обслуживает данный маршрут - ООО «ТАС» («Тагилавтосервис»). Диспетчер посетовала, что автобус уже несколько дней находится на ремонте. А поскольку это единственный транспорт для данного маршрута, то рейса попросту нет. Сегодня его тоже не будет. Нет речи, скорее всего, и о замене транспорта. По всей видимости, все маршруты в городе заняты.
Интересно, что на нем с Вагонки ездят и садоводы, и студенты, и работники организаций. Он очень важен для района, по мнению Алены, ведь некоторые люди могут уехать, например в вузы, только на нем.
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