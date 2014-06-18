Жители Вагонки третий день в ожидании автобуса №22. Безрезультатно

Журналист TagilCity.ru обратился на предприятие, которое обслуживает данный маршрут - ООО «ТАС» («Тагилавтосервис»). Диспетчер посетовала, что автобус уже несколько дней находится на ремонте. А поскольку это единственный транспорт для данного маршрута, то рейса попросту нет. Сегодня его тоже не будет. Нет речи, скорее всего, и о замене транспорта. По всей видимости, все маршруты в городе заняты.