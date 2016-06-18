Трое пропавших под Североуральском туристов найдены спасателями в районе Карпинского ГО

Андрей Зеленский, начальник ГУ МЧС по Свердловской области, лично координировал операцию. Он отметил профессионализм и усердие всех участвовавших в этом деле. А всего участвовало в поиске 150 человек. Он также оценил и мужество молодого человека, который оказался в непростой ситуации вместе с 10-летней девочкой.

В лесу ему пришлось 4 раза сооружать шалаш из камней и веток, питаться насекомыми, чтобы иметь возможность накормить девочку теми небольшими запасами продовольствия, что у него были: бананами и сладостями. Молодой человек в определенный момент сумел принять верное решение – остаться на одном месте и ждать появления спасателей. Девушка, которая была сначала с ними, оставила попутчиков и отправилась одна искать дорогу к базе. Она плутала по лесу несколько дней, но утром 16 июня сумела самостоятельно добраться до базы.

Состояние здоровья всех троих оценивается по-разному. По информации спасателей девушка, пройдя около 20 км, стерла ноги, молодой человек здоров, а девочка получила обморожение ступней. На ребенке были резиновые сапоги, а по ночам в лесу было холодно и сыро.

Спасатели считают, что туристам очень повезло, что они избежали встречи с медведями, которые часто встречаются в этих местах. За время спасательной операции специалистам неоднократно попадались эти лесные животные.

Поискам спасателей помогло то обстоятельство, что во время поисков волонтеры из отряда «Сокол» нашли кожуру от бананов и пачку из-под сигарет. Сразу же были предприняты необходимые меры. В этот район была направлена группа спасателей на квадроциклах и запущен беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

Спасатели вышли на людей почти одновременно с обнаружением тепловизором их местонахождения, рассказал Андрей Зеленский.

Он также поделился тем, что на самом деле потерявшиеся люди не были готовы к походу в лес как в оснащении, так и психологически. Поэтому сразу же после спасения на турбазе «Звезда» с ними работали не только медики, но и психологи. В дальнейшем им тоже будет оказана психологическая помощь.