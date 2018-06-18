Более 1 млн рублей выделено на закупку 46 компьютеров для школ Нижнего Тагила

18 мая на сайте госзакупок МКУ «Центр бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования города Нижний Тагил» разместил информацию о закупке 46 системных блоков для образовательных учреждений города. Стоимость закупки составляет 1 млн 78 тысяч рублей.

3 июля пройдет электронный аукцион, на котором определится поставщик. Он будет обязан поставить системные блоки в течение пяти дней с момента заключения контракта.

По условиям контракта поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении, без следов повреждения, в целой транспортной и фабричной упаковке.

Кроме того, поставка компьютеров осуществляется силами и средствами поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия и технических паспортов производителя.