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Более 1 млн рублей выделено на закупку 46 компьютеров для школ Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 1 млн рублей выделено на закупку 46 компьютеров для школ Нижнего Тагила

18 июня, 16:20Общество
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