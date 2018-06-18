Камень от газонокосилки разбил стекло авто на парковке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле участились случаи попадания отскочивших во время покоса травы камней в припаркованные автомобили. Одно из таких событий произошло во дворе жилого дома на Вагонке 19 июня. Автовладелец обнаружил разбитое левое стекло на припаркованной машине во дворе дома.

Обнаружил разбитое стекло. Рядом сидел парень, наверное, сам косарь. Оказался ответственный и дождался. Камень выскочил из-под триммера и попал в стекло во время покоса газона рассказал TagilCity.ru тагильчанин.

Сотрудники ближайшего автосервиса, куда обратился житель Нижнего Тагила, сообщили, что подобный случай не первый за день. В летний период в сервисы по кузовному ремонту часто приезжают автовладельцы, чьи авто пострадали от газонокосилок.

В сервисе сказали, что летом это обычное дело. Я уже четвёртый с утра. Менеджер сразу сходу так и спросила: «Газонокосилкой?» поделился житель Нижнего Тагила.

Редакция TagilCity.ru обратилась в несколько автосервисов, чтобы выяснить статистику обращений граждан, чьи машины были испорчены в процессе покоса травы. Респонденты делились, что такие обращения были, и в прошлом, и в этом сезоне.

Да, был случай, что к нам обращались с трещиной на стекле. Мы подумали, что на трассе камень прилетел, но водитель объяснил, что виновата газонокосилка. Его машина стояла как раз возле газона, который косили. Ну, работник тут тоже не виноват, всякое может быть. А вообще, простой совет: когда паркуетесь на обочине, убедитесь, что трава на ней уже скошена. Если нет – не оставляйте машину надолго без присмотра пояснил работник автосервиса.

Житель Вагонки пояснил, что сотрудники дождались владельца поврежденного автомобиля и объяснили ситуацию. Управляющая компания быстро отреагировала и вопрос о компенсации ущерба был решен.

Переживал, что УК будет отказываться от вины. Но люди поступили добросовестно - взяли на себя замену стекла, за это им очень благодарен. Они даже помогли убрать стекла из машины говорит владелец пострадавшего автомобиля.

В службе аварийных комиссаров редакции TagilCity.ru рассказали, что можно предпринять в случае, если автомобиль был испорчен во время покоса травы.

Это не будет считаться ДТП, это скорее несчастный случай. Если вы обнаружили повреждения на своей машине рядом со свежескошенным газоном, то возможно урегулировать вопрос компенсации с организацией, ответственной за покос травы. Как правило, виновные в порче имущества идут навстречу. Нужно сфотографировать повреждения и положение автомобиля. Если по каким-то причинам вопрос не удалось решить, можно сообщить о происшествии в отдел полиции участковому. Ущерб можно будет возместить в гражданско-правовом порядке через суд объяснил аварийный комиссар.