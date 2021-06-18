Горячкин, Сохраннов, Рощупкин и другие VIP вошли в совет директоров при главе Тагила

Горячкин, Сохраннов, Рощупкин и другие VIP вошли в совет директоров при главе Тагила
Горячкин, Сохраннов, Рощупкин и другие VIP вошли в совет директоров при главе Тагила
Сегодня, 14:25ОбществоФото: pixabay.com
Представители промышленных предприятий, бизнесмены и чиновники вошли в новый совещательный орган Нижнего Тагила. Всего список насчитывает 20 человек.

Его основными целями являются разработка предложений по социально-экономическому развитию города, его промышленности и поддержке местных производителей, привлечение предприятий и организаций к решению проблем, а также участие в разработке концепций и программ развития промышленного комплекса города, подготовка к общегородским мероприятиям и развитие меценатства. Проведение заседаний планируется около двух раз в год.

Руководителем совета стал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Его заместителем станет вице-мэр Вячеслав Горячкин, а секретарем — начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадыров.

В состав совета вошли генеральные директора и руководители градообразующих предприятий:

  • генеральный директор ООО "НПО "Плазма НТ" Юрий Афенка;
  • генеральный директор Акционерного общества «Химический завод «Планта» Николай Князев;
  • генеральный директор Публичного акционерного общества «Уралхимпласт» Александр Коршаков;
  • генеральный директор Акционерного общества «УБТ-Уралвагонзавод» – управляющей организации АО «УНТК» Анатолий Лазарев;
  • управляющий ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» Виталий Парфенов;
  • исполнительный директор Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» Владимир Рощупкин;
  • генеральный директор Открытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» Дмитрий Рыбакин;
  • директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал» ООО «ЕвразХолдинг» Сергей Селькин;
  • генеральный директор Акционерного общества «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов;
  • директор филиала «Нижнетагильский институт испытания металлов» федерального казенного предприятия «Национальное испытательное объединение «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» Николай Смирнов.

Представители сетевых энергоснабжающих организаций, которые занимаются поставкой ресурсов в дома тагильчан, также будут присутствовать в совете:

  • директор филиала «Тагилэнергосети» Акционерного общества «Облкоммунэнерго» Андрей Калаушин;
  • исполнительный директор-заместитель генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС» Сергей Логинов.

Присутствуют в составе и предприниматели:

  • генеральный директор ООО «Агропромышленная холдинговая компания «Тагилхлеб» Станислав Бойко;
  • генеральный директор ООО «Тагильское пиво» Александр Михайлов;
  • президент Союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» Борис Соколов;
  • председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества «Стройкомплекс» Олег Сохраннов;
  • генеральный директор-главный конструктор акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

Напомним, ранее TagilCity.ru в рамках спецпроекта рассказывал о тагильских кланах.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
мэрВладислав ПинаевВгоктппАндрей КалаушинВячеслав ГорячкинВладимир РощупкинУралкриомашуралвагонзаводБорис СоколовНТИИМНиколай СмирновГАЗЭКСОлег СохранновУралхимпластнтзмкТагилэнергосетиПлантаТагилхлебСтройкомплексАлександр КоршаковБойкоНижний ТагилДмитрий СкоропуповДмитрий РыбакинТагильское пиво Виталий ПарфеновЛюдмила АбдулкадыроваПлазма НТЮрий АфенкаНиколай Князев
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы