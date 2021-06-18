Горячкин, Сохраннов, Рощупкин и другие VIP вошли в совет директоров при главе Тагила

Его основными целями являются разработка предложений по социально-экономическому развитию города, его промышленности и поддержке местных производителей, привлечение предприятий и организаций к решению проблем, а также участие в разработке концепций и программ развития промышленного комплекса города, подготовка к общегородским мероприятиям и развитие меценатства. Проведение заседаний планируется около двух раз в год.
Руководителем совета стал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Его заместителем станет вице-мэр Вячеслав Горячкин, а секретарем — начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадыров.
В состав совета вошли генеральные директора и руководители градообразующих предприятий:
Представители сетевых энергоснабжающих организаций, которые занимаются поставкой ресурсов в дома тагильчан, также будут присутствовать в совете:
Присутствуют в составе и предприниматели:
Напомним, ранее TagilCity.ru в рамках спецпроекта рассказывал о тагильских кланах.