Усилить контроль за качеством благоустройства поручено свердловским мэрам

Усиление контроля за качеством благоустройства и принятие исчерпывающих мер для своевременной сдачи в эксплуатацию объектов, которые строятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», поручено главам муниципалитетов Свердловской области.

Строительные работы в 2021 году были начаты раньше из-за погодных условий. На сегодняшний день многие уже близки к завершению, заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов во время заседания межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 18 июня, сообщает департамент информационной политики региона. Оставшимся также необходимо не упустить момент и не затягивать строительство до наступления осенних дождей и снежного покрова. Со стороны региона для этого делается все возможное — финансовая поддержка проектов обеспечивается своевременно и в полном объеме, сказал Смирнов. Он добавил, что все площадки должны быть построены и введены в эксплуатацию до 1 октября 2021 года. Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта в Свердловской области благоустраивается 72 территории. Общая сумма работ составляет 1,8 миллиарда рублей. Экономия средств на торгах по подбору подрядчиков позволила направить оставшиеся средства на дополнительные объекты — территории у Верхотурской детской школы искусств, улицы Советской с пешеходной зоной по улице Мизерова в Красноуфимске и Тихомировского парка в Краснотурьинске. На реконструкцию этих площадок было выделено 70,3 миллиона рублей. Еще 172,2 миллиона направлены на продолжение работ на объектах, расположенных в Екатеринбурге, Верхнем Тагиле, Березовском и Верхних Сергах.

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