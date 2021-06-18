В Москве продлили карантин из-за коронавируса до 29 июня

В Москве продлили карантин из-за коронавируса до 29 июня
В Москве продлили карантин из-за коронавируса до 29 июня
Сегодня, 19:16ОбществоФото: pixabay.com
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дополнительные коронавирусные ограничения до 29 июня включительно.

Как сообщает сайт 360, в следующие 10 дней в столице будут закрыты фан-зоны для болельщиков, игровые комнаты, детские площадки в парках.

Отмечается, что разрешено работать театрам и кинотеатрам.

Также глава города заявил о создании «безковидных кафе». Предполагается, что там будут работать 100% вакцинированных сотрудников, либо тех, кто переболел инфекцией и имеет иммунитет. Такие заведения будут работать без ограничений.

Собянин также напомнил, что действие вакцины продолжается несколько месяцев, поэтому тем, кто сделал прививку в 2020 году, рекомендуется ее повторить.

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