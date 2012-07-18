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Детки из садиков посетили экскурсию в библиотеке. Почти все они там были впервые
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детки из садиков посетили экскурсию в библиотеке. Почти все они там были впервые

18 июля 2012, 16:50Общество
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