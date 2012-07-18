Детки из садиков посетили экскурсию в библиотеке. Почти все они там были впервые
18 июля 2012, 16:50Общество
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«Коротышки в книжном городе» - именно так назвали сотрудники библиотеки первое путешествие дошколят в место, где сосредоточены самые интересные и полезные книги.
Экскурсия прошла в библиотеке-филиале № 3, где библиотекарь Надежда Угрюмова показала ребятам «книжный город». В самом деле, стены там из книг, а чтобы дети не заплутали в библиотечных улицах, им помогали литературные герои. Среди них были известные каждому ребенку коротышки, герои произведений Н. Носова, в том числе любимый всеми Незнайка.
Во время экскурсии дети узнали много о библиотеках, о профессии библиотекаря и даже посмотрели чудесную выставку «Куклы бывают разные». Экспонаты были самыми разными, а библиотекарь Ирина Плишешникова рассказа много интересного про каждую.
Фото с сайта Tagillib.ru.
В итоге дети ушли довольные, каждый пообещал, что в скором времени придет обратно с родителями и запишется в библиотеку.
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