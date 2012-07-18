Honda может выпустить компактный кроссовер

В настоящее время, по сведениям японской бизнес-газеты Nikkei, Honda продает по всему миру около 800 000 хэтчбеков Jazz/Fit и седана City на той же базе. Появление в компактном семействе кроссовера способно увеличить продажи в полтора раза – то есть еще на 400 000 автомобилей в год, считают в Honda, причем продаваться кроссовер будет в основном в США и Европе. Таким образом, производители намереваются попытаться повторить рыночный успех Nissan Juke. Новое поколение Honda Jazz, по слухам, должно быть представлено в следующем году, но никаких технических подробностей пока нет. Известно лишь, что в Honda намереваются с новым хэтчбеком опробовать и новую стратегию продвижения в различные регионы мира с опорой на максимальную локализацию производства модели. Отмечается также, что одним из мест выпуска кроссовера может стать новый завод Honda в Мексике, строительство которого началось весной. По плану, предприятие сможет выпускать до 200 000 автомобилей в год для нужд рынков Северной и Южной Америки, а первой моделью, которую Honda начнет там выпускать, станет хэтчбек Jazz/Fit.