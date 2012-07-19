Honda подключит автомобили к «Твиттеру» и «Фейсбуку»

Системой HondaLink можно управлять при помощи голосовых команд и кнопок на руле или центральной консоли. Интерфейс новинки можно полностью настроить под себя при помощи смартфона, планшета или компьютера (подключаются по Bluetooth или USB-порт). Впоследствии «Хонда» расширит возможности мультимедийной системы, добавив поддержу интернет-радио Pandora, а также возможность набирать и отправлять SMS-сообщения при помощи голоса (будут доступны только предустановленные варианты ответов).