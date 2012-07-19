Honda подключит автомобили к «Твиттеру» и «Фейсбуку»
19 июля 2012, 04:04ОбществоРОман БОТов
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Компания Honda представила новую мультимедийную систему HondaLink, которая дебютирует на модели Accord девятого поколения. Премьера модели в США состоится осенью текущего года. Новая мультимедийная система обладает возможностью подключаться к множеству облачных сервисов и интернет-радиостанциям, слушать подкасты американской радиостанции NPR (National Public Radio), получать информацию от агрегатора рецензий Yelp, а также синхронизироваться с контактами в социальных сетях Facebook и Twitter.
Системой HondaLink можно управлять при помощи голосовых команд и кнопок на руле или центральной консоли. Интерфейс новинки можно полностью настроить под себя при помощи смартфона, планшета или компьютера (подключаются по Bluetooth или USB-порт). Впоследствии «Хонда» расширит возможности мультимедийной системы, добавив поддержу интернет-радио Pandora, а также возможность набирать и отправлять SMS-сообщения при помощи голоса (будут доступны только предустановленные варианты ответов).
Иллюстрация Honda
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