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Полугодовой отчет гарнизона полиции: общее число преступлений снизилось, а количество краж в Тагиле возросло (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полугодовой отчет гарнизона полиции: общее число преступлений снизилось, а количество краж в Тагиле возросло (ФОТО)

18 июля 2012, 10:05Общество
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