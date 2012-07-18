Полугодовой отчет гарнизона полиции: общее число преступлений снизилось, а количество краж в Тагиле возросло (ФОТО)

В заседании приняли активное участие временно исполняющий обязанности начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров, начальник по взаимодействию со следственными органами администрации города Миненко Валерий Владимирович, главный инспектор Инспекции ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Ивочкина Галина Анатольевна, прокуроры каждого района города, руководитель ФСБ города Нижнего Тагила Большаков Александр Борисович. Впервые принял участие в заседании по итогам полугодия председатель Общественного совета при ММУ МВД России «Нижнетагильское» - депутат городской думы Казаринов Алексей Леонидович.

Фото пресс-службы МВД Нижнего Тагила

Как сообщает пресс-служба МВД Нижнего Тагила, наблюдается положительная динамика работы. Полицейские успешно обеспечивают защиту населения при проведении спортивных, общественно-политических и культурных мероприятий.

Важно отметить, что по итогам первого полугодия значительно снизилось общее количество совершаемых преступлений. Их стало меньше на 20,5%, а это значит стали гораздо более редкими случаи тяжких и особо тяжких преступлений, злодеяний против собственности, убийств, избиений со смертельным исходом, грабежей.

Отрицательным моментом стало то, что увеличилось число краж. Их общее количество стало больше на 24,1%.

Что касается показателей раскрываемости, то цифра осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом году. В целом, результаты хорошие, к тому же и город Нижний Тагил, как отметил Ибрагим Абдулкадыров, своеобразный, здесь проживает большое число судимых лиц.