В Россию приехал обновленный компакт Suzuki Jimny

По данным компании, автомобиль претерпел некоторые косметические изменения, которые коснулись как экстерьера, так и интерьера. В частности, Jimny получил капот новой формы, а также измененные бампера и две новые решетки радиатора с укрупненными отверстиями. В салоне поменялась форма подголовников, появилась новая обивка сидений с узором, напоминающим рисунок протектора шин, и боковые вставки черного цвета. Обновленный Jimny будет предлагаться в семи цветовых вариантах, включая один новый - Breeze Blue Metallic. Внедорожник оснащается 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 85 л.с., который агрегатируется на выбор с 5-ступенчатой механикой (в базе) и 4-ступенчатым автоматом. В нашей стране Jimny-2012 будет предлагаться в трех комплектациях. В стандартную комплектацию входят гидравлический усилитель рулевого управления, электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер с ручным управлением, подогрев передних сидений, отопитель салона, фронтальные подушки безопасности, 3-точечные ремни безопасности с инерционными катушками, балки безопасности, встроенные в передние двери, ABS, передние противотуманные фары, заднее стекло с электрообогревом и 15-дюймовые стальные диски. Базовая комплектация доступна только с механической КПП. Стоит эта версия 745 000 рублей. Комплектация за 785 000 рублей оснащается автоматической коробкой передач. Топовый вариант за 805 000 рублей предлагается также с автоматом и кожаной обивкой сидений.