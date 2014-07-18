Больше двухсот детских улыбок в одном фотоконкурсе от «Играй-город»! Успевайте голосовать и участвовать
18 июля 2014, 11:40Общество
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На городском портале TagilCity.ru продолжается один из самых улыбчивых фотоконкурсов с говорящим названием «Улыбнись Играй-Городу».
В настоящее время свои фотографии опубликовали уже более двухсот тагильских семей. И все до одного снимки излучают детскую радость, тепло и искренние, неподдельные эмоции. Для спонсора фотоконкурса – центра детских праздников «Играй-Город» – будет нелегко выбрать самое яркое «солнышко».
Напомним, победителя, то есть фотографию, занявшую первое место, мэр «Играй-Города» выберет сам. Два других определятся по результатам зрительского голосования на городском портале TagilCity.ru. Да, все накрутки будут сняты.
Подарок - сертификат на проведение Дня рождения. До завершения конкурса осталось целых три дня – публикуйте фотографии, голосуйте и призывайте своих друзей поддерживать ваше чудо.
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