Где можно получить деньги с плохой кредитной историей?

Кредитная история потенциальных заемщиков

Сама по себе кредитная история представляет собой специальную базу данных в БКИ (Бюро кредитных историй), куда заносится информация о заемщике со всех кредитных организаций. Любой банк может сделать запрос и получить историю своего потенциального заемщика. Как правило, при низком кредитном рейтинге клиенту отказывают. Тем не менее, возможность получить заем с плохой кредитной историей все-таки есть. Для этого рекомендуется обратиться в автоломбард. В такой организации не требуют подтверждения доходов, не интересуются кредитной историей, так как гарантом своевременных выплат в автоломбарде является автомобиль, который остается в залоге.

Как получить заем с плохой кредитной историей?

Обратившись в автоломбард по поводу займа, необходимо предоставить минимум документов: паспорт гражданина РФ, водительские права, ПТС и свидетельство регистрации ТС. При этом сотрудники автоломбарда не будут запрашивать кредитную историю, как это сделали бы в банке. Поэтому шансов получить крупный заем в автоломбарде намного больше. Для получения такой ссуды, необходимо всего лишь подать заявление, заполнить анкету и подождать около получаса. За это время сотрудники автоломбарда рассмотрят документы и примут решение по выдаче займа.

Заем без кредитной истории

Автоломбард – идеальное решение для заемщика с плохой кредитной историей. Зная контакты автоломбарда в Москве, можно сразу обратиться туда и в тот же день получить крупную сумму займа. Кроме отличных условий кредитования, предлагается уникальная возможность продолжать ездить на своем автомобиле после заключения договора залога. В этом случае в качестве залогового имущества в автоломбарде остается паспорт транспортного средства.

Преимущества автоломбарда: