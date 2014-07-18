Гуманитарная помощь беженцам в Нижнем Тагиле принимается по двум адресам
Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратилась пользовательница, которая сообщила, что столкнулась с проблемой передачи гуманитарной помощи украинским беженцам по адресу Ленина, 15.
TagilCity.ru обратился в управление социальных программ и семейной политики, где и принимают помощь, чтобы узнать, в чем причина. Специалист заявила, что никаких сложностей нет и не было – помощь принимают в течение рабочего дня с 8.30 до 17.30. Обращаться по телефону 41-31-07.
Специалист отметила, что требуется одежда, обувь, постельные принадлежности, пледы, предметы гигиены. Все должно быть новым, ранее не использованным. Для детей нужны также коляски и памперсы. Требуются телевизоры, СВЧ-печи в хорошем состоянии. Деньги в управлении не принимают.
Напомним, что существует и другой адрес пункта («Российский красный крест») – город Нижний Тагил, проспект Ленина, 27, Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж».
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