Гуманитарная помощь беженцам в Нижнем Тагиле принимается по двум адресам

TagilCity.ru обратился в управление социальных программ и семейной политики, где и принимают помощь, чтобы узнать, в чем причина. Специалист заявила, что никаких сложностей нет и не было – помощь принимают в течение рабочего дня с 8.30 до 17.30. Обращаться по телефону 41-31-07.