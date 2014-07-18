Составление резюме – важный пункт при поиске работы

Регистрируемый уровень безработицы в Нижнем Тагиле на текущий момент равен 0,62%, что составляет порядка 1300 граждан. Прибавив к ним тех, кто не состоит на учёте на бирже труда и работающих лиц, желающих сменить место работы, можно сказать, что в число соискателей входит около 2000-3000 человек. Актуальными вопросами для этой категории людей являются предложения работодателей, курсы переподготовки, сайты вакансий и алгоритм, который приведет их к получению желаемой должности.

Важное место в алгоритме поиска работы занимает составление резюме. Именно грамотно составленное резюме позволяет привлечь внимание работодателя на первом этапе, что делает успешный исход трудоустройства более вероятным. Каким же образом следует подходить соискателю к данному этапу?

Во-первых, нужно ознакомиться с основными правилами создания резюме, просмотреть образцы и выбрать наиболее подходящий для себя шаблон. Как правило, этот документ состоит из нескольких блоков: Имя и контактная информация, Навыки, Опыт работы, Образование, Дополнительная информация. В каждом из них указываются только ключевые моменты. В разделах Опыт работы и Образование перечисление ведется в обратном хронологическом порядке.

Во-вторых, вы можете составить базовый вариант резюме, который в дальнейшем можно будет редактировать под конкретную вакансию. Так, контакты, опыт и образование вряд ли будут меняться. Возможной вариацией в этих блоках является акцентирование внимания на роде выполняемых обязанностей (если они хорошо подходят для выбранной вами новой должности). Аналогичен подход и к разделам с навыками и дополнительной информацией. Скажем, коммуникабельность, знание иностранных языков или умение водить автомобиль могут пригодиться во многих сферах деятельности. Поэтому эти пункты можно сделать основой списка. Остальные же сведения следует указывать, ориентируясь на требования конкретной вакансии.

В-третьих, завершающими штрихами в работе над резюме являются проверка на соответствие орфографическим, грамматическим, пунктуационным и стилистическим нормам, представление информации в структурированном, наглядном и удобном для восприятия виде, выделение важных моментов с помощью цвета или шрифта. Постарайтесь не делать документ слишком объемным, используйте простые фразы и, конечно же, указывайте только правдивую информацию.