Винтовые сваи. Фундамент на винтовых сваях в Екатеринбурге

А также невысокая стоимость, купить винтовые сваи для фундамента малоэтажного или промышленного строительства можно, потратив всего лишь 45 долларов за штуку, вот главные преимущества всенародной признательности.

Достоинства винтовых свай в Екатеринбурге:

не требуют проведение земельных работ;

малые затраты трудоемкости при монтировании в грунт;

отсутствие необходимости подстраиваться под определенное время года;

не оказывают пагубного воздействия на природный ландшафт;

эксплуатационный срок достигает сто лет и более. Допускается возможность повторного использования свайно-винтового фундамента на новом месте.

Хроника винтовых свай берет свой отсчет с тридцатых годов девятнадцатого века. В то время, в Англии, инженер Александр Митчелл разработал конструкцию сваи в виде винта для зоны города Лондона, подвергающейся периодическим колебаниям уровня воды. Свое гениальное предложение ученый объяснил в двух ловах: «Закручивать винтовые сваи намного проще, чем забивать их в грунт».

В России применение винтовых свай началось только через шестьдесят лет, в 1900году. Генерал-майор инженерных войск русской армии продемонстрировал конструкцию винтовой сваи, используемой для возведения сооружений в климате с вечной мерзлотой.

Что такое винтовые сваи?

Винтовая свая представляют собой трубу, изготовленную из нержавеющей стали, с приваренным на лопасть острым наконечником. По внешнему контуру очень напоминает гребной винт. При монтировании винтовых свай, их лопасть ввинчивается в грунт на заданную глубину, которая прямо пропорционально зависит от типа строящегося здания. Хозяйственные постройки, дачный домик или баня, кирпичный, жилой дом требуют разного размера глубины вкручивания сваи в землю. Но при любом использовании она не может быть меньше, чем 1500 мм.

Верно, рассчитанный шаг винта и угол режущей лопасти дает возможность при завинчивании сваи уплотнять грунт. Такой принцип существенно увеличивает несущую способность и повышает степень устойчивости возводимой конструкции, даже в условиях вечной мерзлоты, при глубоком промерзании почвы.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях в Екатеринбурге отличается надежностью и прочностью. Чтобы не ошибиться и верно рассчитать количество, диаметр и расстояние между сваями, требуется заранее определить нагрузку на фундамент, узнать вид грунта и глубину промерзания. Широкая популярность наталкивает на вывод о высокой несущей способности фундамента на винтовых сваях в разных типах грунта. Размер диаметра сваи будет зависеть от утвержденной конструкции будущего объекта. Монтировать винтовые сваи следует методом завинчивания в грунт, но не ниже уровня промерзания почвы. Затем полость сваи необходимо заполнить раствором или бетоном.

Сфера применения винтовых свай в Екатеринбурге

При неустойчивом грунте: глинистом, песчаном, а также слишком насыщенном влагой, самым верным решением при возведении любой конструкции послужит применение свайно-винтового фундамента. Именно он прекрасно подходит для возведения:

всех видов зданий промышленного назначения;

панельно-каркасных домов;

строений из бруса или бревна;

пристроек типа террас или веранд;

надводных сооружений;

малых, архитектурных форм;

рекламных щитов, одиночных опор ил столбов;

ограждений и заборов.

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