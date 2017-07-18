Главврач ветклиники в Екатеринбурге был найден мёртвым на рабочем месте
18 июля 2017, 07:00Общество
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В столице Урала из жизни ушел главный врач одной из ветеринарных клиник. Тело мужчины обнаружила его ассистентка на рабочем месте.
Сюжеты: Екатеринбург
Она рассказала, что на месте трагедии была оставлена записка. В ней погибший признался в любви к жене, но пояснил, что устал от жизни и просит не винить людей в его смерти.
Сотрудники клиники охарактеризовали погибшего мужчину добрым, отзывчивым руководителем. Однако они замечали, что главврач всё держал в себе и ни с кем не делился своими проблемами. Более того, в последнее время он много курил, что было ему не свойственно.
Родные ушедшего из жизни ветеринара ждут результатов экспертизы. Проверку по факту гибели проводит Следственный комитет по Екатеринбургу, пишет InBurg.
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