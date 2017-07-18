Главврач ветклиники в Екатеринбурге был найден мёртвым на рабочем месте

Она рассказала, что на месте трагедии была оставлена записка. В ней погибший признался в любви к жене, но пояснил, что устал от жизни и просит не винить людей в его смерти .

Сотрудники клиники охарактеризовали погибшего мужчину добрым, отзывчивым руководителем. Однако они замечали, что главврач всё держал в себе и ни с кем не делился своими проблемами. Более того, в последнее время он много курил, что было ему не свойственно.