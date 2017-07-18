Жительница Тавды из-за женской обиды чуть не отправила в тюрьму недавно отбывшего наказание экс-супруга

В конце июня в полицию Тавды обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее похитили 10 000 рублей. Она пояснила, что похитителем является ее экс-супруг.

Полицейские приступили к проведению оперативных мероприятий и установлению местонахождения подозреваемого.

Однако позже, в ходе беседы с заявительницей, выяснилось, что состава преступления нет. Деньги никто не похищал. Гражданка решила насолить бывшему мужу и обвинила его в воровстве.

Оказалось, что мужчина недавно вышел из мест заключения. Женщина рассчитывала на продолжение совместного проживания, но экс-супруг пояснил, что уходит к другой.

Сейчас заявительнице грозит суд за заведомо ложный донос. И, вероятно, теперь она отправится за решетку. Санкция статьи предусматривает до 2-х лет лишения свободы, сообщает МВД Свердловской области.