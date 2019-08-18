Потерявшему сознание в Москве иностранцу помогли росгвардейцы

Военнослужащие Центрального округа Росгвардии сразу оказали пострадавшему доврачебную помощь, сообщают «Новые известия». Санинструкторы остановили кровотечение, обработали место ушиба. После этого они помогли мужчине, жестами показывающему, что у него онемели ноги, прийти в себя. В этот момент подоспела бригада скорой помощи, и пострадавшего передали медикам.

Этот случай - далеко не первый. Недавно казанские росгвардейцы, охраняющие общественный порядок, стали свидетелями аварии. Они быстро наложили пострадавшему в ДТП повязку, остановив кровотечение. После этого военнослужащие вызвали скорую помощь.