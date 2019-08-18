Уже поздно учиться: как в Нижнем Тагиле освоить новую профессию

В вопросе получения образования возраст абсолютно не важен. Так говорят все наши собеседники. Это же подтверждает директор учебного центра «Специалист-НТ» Вера Плеханов. По её словам, в учебных центрах Нижнего Тагила в основном обучают рабочим профессиям: сварщик, станочник, пекарь, парикмахер, а изучить такую профессию может любой человек, имеющий полное среднее образование или средне-специальное, то есть закончивший 11 классов или 9 и колледж, техникум. Но даже те, у кого нет школьного образования, могут получить его закончив вечернюю школу, а после освоить профессию.

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Среднее время учёбы на рабочую профессию начинается от 120 часов и доходит до 600 в зависимости от сложности профессии. А стоимость начинается от 3 тысяч рублей и доходит до 20. Как заметила Вера Плеханова, дороже всего учиться на сварщиков, но они могут зарабатывать большие деньги.

Заключаем с человеком договор на оказание образовательных услуг, прописав, что должны стороны. Даём ему счёт, и он оплачивает обучение,говорит Вера Плеханова.

В учебных центрах обычно есть все формы обучения, предусмотренные законом об образовании: очная, заочная, очно-заочная, вечерняя и даже дистанционная. Из-за многообразия центров можно найти удобное для себя время и профессию. После завершения курса обучения вы получите свидетельство на профессию с разрядом и удостоверение, говорит Директор «Инженерного технического центра» Раиса Ястреб.

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Для тех, у кого, помимо школы, за плечами техникум или вуз — то есть образование выше средне-специального -, есть возможность пройти профессиональную переподготовку, иными словами получить ещё одну профессию. Конечно, чем выше образование, тем больший спектр профессий открыт. При высшем образованием в технической сфере есть возможность пройти переподготовку и получить, например, педагогическое образование. То есть, профиль образования не важен — важно его наличие.

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Как рассказала заместитель директора по общим вопросам НТГСПИ Светлана Устинова, профессиональная переподготовка не заменит профессию, которая у вас уже есть, а добавит новую. По окончании обучения студент получает диплом о профессиональной переподготовке и право работать по этой профессии. Время обучения начинается от года.

Многие студенты, получая у нас высшее образование сразу пишут заявление на переподготовку, и оканчивают вуз с двумя дипломами, экономя время,говорит Светлана Устинова.

Некоторые представители учебных центров заявили, что сейчас значительно больше людей обращаются от организаций, а не для себя, то есть по требованию работодателя. Тем не менее, Светлана Устинова заявила, что многие люди по-прежнему приходят на переподготовку по собственному желанию.