В Нижнем Тагиле показали как защитят школьников от коронавируса

В Нижнем Тагиле в новом учебном году в класса будут работать рециркуляторы, потоки детей на переменах разделят, организуют особый режим санобработки помещений.

В каждом кабинете имеется рециркулятор, который работает в течение всего рабочего времени. Его включает учитель, который приходит первый и выключает тот, что уходит последним. Помимо рециркуляторов в кабинетах установлены УФ-облучатели, рассказали в школе № 95. Отмечается, что облучатели включаются уже после того, как рабочий день заканчивается. Они работают в течение получаса, а затем их отключает дежурный администратор. Кроме того, после каждого урока проводится проветривание кабинета. Если урок идет 30 минут, то после него есть десятиминутная перемена, которая предназначена для проветривания. Дети выходят из кабинета и в это время идет проветривание. Предусмотрено, что классы выходят в разное время, чтобы не создавать скопления, рассказывают в школе № 95. Организован питьевой режим. Для емкости с водой отведено специальное место. На ней указывается дата вскрытия. Кроме того, имеются одноразовые стаканы и емкость для их утилизации. Кроме того, организовано мытье рук. Для этого имеется специальная памятка, мыло и полотенца. Также в школе рассказали о влажной уборке. Она проводится ежедневно в конце дня, когда учебный процесс заканчивается. А раз в неделю проводится генеральная уборка. На входе в здание, а также санузлах обеспечено наличие антисептиков. А рядом с ними находятся памятки по использованию. Заместитель директора по АХЧ контролирует наполнение дозаторов не менее раза в день. В спортивных залах проветривание и обработка проводится после каждого урока. Памятки Photo: TagilCity.ru С обращением к педагогическим коллективам выступил и глава города Владислав Пинаев. Он поблагодарил всех за проведенные работы по подготовке к учебному году. Этот год мы живем в несколько необычных условиях — в условиях введенных ограничений связанных с пандемией коронавируса. Почему Юрий Бармин (главный санврач Нижнего Тагила — прим. ред.) присутствует здесь, потому что 1 сентября будет как для нас, так и для детей несколько необычным, связанным с особым учебным процессом. Самое главное, сегодня прошла первая тренировка, сказал мэр о результатах совещания. Он также отметил, что каждая школа будет принимать самостоятельные решения, касательно организации учебного процесса, но все решения должны быть согласованы с Роспотребнадзором или управлением образования. Мы прекрасно понимаем, что дети есть дети. Убедить их, что надо соблюдать дистанцию и носить маски — сложновато. Тем не менее на всех коллективах лежит ответственность, включая меня, чтобы новый учебный год прошел без сбоев. Самое главное, чтобы в процессе обучения у нас не появились очаги инфекции, рассказал Владислав Пинаев. По словам главы Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрия Бармина, дети с хроническими заболеваниями в школах должны быть взяты на особый учет. В частности, должны быть составлены списки таких учеников. Кроме того, детям необходимо объяснять важность ношения масок. Ранее руководитель Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева сообщила, что детские сады пока не планируется возвращать к обычному режиму работы с полной загрузкой.

