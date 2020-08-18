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В Нижнем Тагиле семейная пара отправится в колонию за мошенничество с квартирами

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор руководителям компании «Ист-сервис». Их обвиняли в мошенничестве с квартирами в новых домах на Муринских прудах, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Строительство дома на улице Удовенко началось в 2006 году. В 2009 году стройку приостановили из-за отсутствия финансирования. В 2013 году у объекта появился новый застройщик. Им стало ООО «Ист-сервис». С компанией заключили договоры пайщики «Фотеево». Однако руководители компании подготовили новый эскизный проект жилого дома, который отличался от первоначальной документации. По новым документам, в доме увеличилось число квартир, но уменьшилась их площадь. В августе 2017 новостройку ввели в эксплуатацию. При этом у ранее проданных квартир изменилась этажность, площадь, некоторые жилые помещения оказались раздроблены.

Руководители фирмы решили продать уже реализованные по договорам долевого участия квартиры. В прокуратуре отметили, что по этой схеме было похищено имущество четырех человек. Общий ущерб составил 6,7 млн рублей. Супругам, владевшим фирмой, суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года и 8 месяцев и 3,5 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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