Директор автосервиса в Екатеринбурге осужден за присвоение более 2,7 млн рублей
Сегодня, 06:00Общество
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Директор екатеринбургского автосервиса присвоил 2,7 млн рублей, которые ему перевела клиентка на тюнинг своего автомобиля.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние ведомости»
Владелец сервиса по ремонту машин пообещал женщине, что выполнит работу за четыре месяца, однако, когда подошел срок, он перестал выходить на связь. Затем екатеринбуржец попросил у клиентки еще два миллиона рублей. Этих денег якобы не хватало для завершения работ.
После того, как женщина написала заявление в полицию, выяснилось, что автомеханик ранее был судим за мошеннические действия с кредитами. Суд приговорил его к трем годам колонии.
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