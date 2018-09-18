Директор автосервиса в Екатеринбурге осужден за присвоение более 2,7 млн рублей

Владелец сервиса по ремонту машин пообещал женщине, что выполнит работу за четыре месяца, однако, когда подошел срок, он перестал выходить на связь. Затем екатеринбуржец попросил у клиентки еще два миллиона рублей. Этих денег якобы не хватало для завершения работ.