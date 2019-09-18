В Москве в рамках программы «Мой район» открыли обновленный городской парк

Так, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков акцентировал внимание на том, что работы в «Парке Победы» осуществлялись на территории, площадь которой превышала тридцать пять гектаров, включая водоемы. Чтобы провести очистку дна в прудах от ила, вода была предварительно спущена.

Бирюков при этом отметил, что центром парка стал ступенчатый фонтан «Каскад» с подсветкой, отремонтированными гидротехническими сооружениями и обновленной облицовкой.

“Новые известия” пишут, что поверхность Большого городского пруда украсили тремя светящимися плавающими фонтанами-кувшинками, из которых ввысь устремляются струи воды, высота которых составила около 8 метров. При этом, ступени центральной лестницы, которая идет вдоль фонтана, оснастили подогревом для того, чтобы не образовывался лед. В целом в благоустроенном парке отремонтировали 59 различных лестниц.

В парке также установлено около 500 новых фонарей, а лодочную станцию на 12 лодок полностью отреставрировали. В парке теперь есть две детские площадки с игровым оборудованием и двумя конструкциями с уличными гамаками.