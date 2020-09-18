Хабаровчане получат высокотехнологичную медицинскую помощь

По сообщению издания transsibinfo.com, Дегтярев и Харитонин заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на улучшение и развитие медицины в Хабаровском крае. В рамках этого договора планируется закупка нового медицинского оборудования в краевой онкологический центр и строительство сети современных клинико-диагностических центров. В них жители региона смогут получать своевременную качественную медицинскую помощь, причем совершенно бесплатно. В компании подчеркнули, что население региона будет обслуживаться в центрах по полисам ОМС, то есть оплачивать медицинскую помощь не придется.