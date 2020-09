Хабаровчане получат высокотехнологичную медицинскую помощь

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев договорился с руководителем ГК «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным о финансировании медицины.

По сообщению издания transsibinfo.com, Дегтярев и Харитонин заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на улучшение и развитие медицины в Хабаровском крае. В рамках этого договора планируется закупка нового медицинского оборудования в краевой онкологический центр и строительство сети современных клинико-диагностических центров. В них жители региона смогут получать своевременную качественную медицинскую помощь, причем совершенно бесплатно. В компании подчеркнули, что население региона будет обслуживаться в центрах по полисам ОМС, то есть оплачивать медицинскую помощь не придется. Заключенное соглашение свидетельствует об эффективности системного сотрудничества местной власти и инвесторов, которое оказывает большое влияние на многие сферы жизни граждан. В настоящее время решается проблема с устаревшим медицинским оборудованием и повышается качество обслуживания в медицинских учреждениях. Михаил Дегтярев подчеркнул важность развития медицины. По его словам, Хабаровский край является центром высокотехнологичной медицины всего Дальнего Востока. Здесь работают высококвалифицированные специалисты и есть необходимая материальная база, но нужно развивать сферу, повышать качество услуг и делать медицину максимально доступной для граждан. Также врио губернатора отметил, что такие проекты обеспечивают дополнительные рабочие места для медицинских работников, а также дают возможность действующим специалистам повысить квалификацию. В Хабаровском крае тема медицины является основной. Практически девяносто процентов обращений на имя Михаила Дегтярева касается именно этой отрасли. Для решения поставленных задач врио губернатора региона обращается за помощью к федеральной власти, компенсируя отсутствие необходимых ресурсов на уровне региона.

